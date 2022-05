Jovem é acusado de matar mãe após ser proibido de fumar dentro de casa

Um jovem de 19 anos foi preso e acusado de matar a própria mãe, após a vítima ter proibido o agressor de fumar dentro de casa. O caso ocorreu na última quinta-feira (28), no Condado de Polk, na Flórida. Seth Settle fugiu do local do assassinato, mas foi capturado pela polícia e confessou o crime. A vítima, Grady Judd, tinha 52 anos.

Segundo a xerife do Condado de Polk, Settle discutia com a mãe, quando ela o proibiu de fumar charutos no quarto. Com raiva, o filho pegou um revólver e atirou contra a progenitora.

O crime foi notificado pelo irmão de Settle, que chegou em casa após o caçula fugir e encontrou a mãe caída no chão. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em depoimento à polícia, o jovem, que sofre de depressão, afirmou que o disparo foi acidental, mas os investigadores acreditam que ele matou a mãe por raiva. Ainda segundo as investigações, a vítima era conhecida por ser amorosa e dedicada aos filhos.

Settle foi acusado de assassinato em segundo grau e adulteração de provas, além de cinco acusações de fornecimento de informações falsas à polícia e disparo de uma arma de fogo em uma propriedade residencial.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora OLiberal.com, Ana Carolina Matos)