Jovem preso por matar a mãe chegou a ajudar nas buscas

Após a mãe de Matheus Gabriel Gonçalves dos Santos, de 18 anos, desaparecer, o jovem chegou a participar das buscas por Marta Gouveia dos Santos, de 37 anos. Ela desapareceu no dia 23 de janeiro, após sair para uma pedalada e foi encontrada morta a facadas horas depois, nas margens do anel viário em Nova Andradina (MS). Na sexta-feira (4), Matheus passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada. As informações são do portal Midiamax.

Após ser constatada a morte de Marta, Matheus esteve no passeio ciclístico feito por ciclistas da região, para homenagear a mãe. No entanto, de acordo com o site Jornal da Nova, Matheus já era suspeito do crime, por conta de suas atitudes durante os depoimentos.

A autoria do crime foi constatada no decorrer das investigações, pelo Setor de Investigações Gerais, sob coordenação do delegado Guilherme Scucuglia, e da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), tendo como titular a delegada Daniella Oliveira.

Investigações apontaram o jovem como principal suspeito

Segundo a polícia, o celular do jovem foi um dos pontos cruciais nas investigações. No aparelho,foram identificadas conversas e também a localização do jovem durante e após o assassinato da mãe.

No dia do crime, por volta das 5h45, Marta mandou mensagem para uma amiga dizendo que iria pedalar e combinando um almoço. Por volta das 7h45, a amiga respondeu, mas as mensagens não chegaram.

A vítima estava sem pedalar há aproximadamente duas semanas e apenas o filho e a amiga sabiam que ela voltaria para o ciclismo naquele domingo.

Feminicídio e 30 golpes

Marta havia saído às 6h30 para pedalar e estava desaparecida desde então, quando não voltou para casa. Familiares e amigos compartilharam a foto da mulher nas redes sociais e foram em busca de Marta nos locais onde ela sempre pedalava. Matheus foi uma dessas pessoas que ajudou nas buscas.

O corpo foi encontrado por um casal de amigos, por volta das 16h20. O cadáver estava à margem da segunda alça do anel viário que liga a rodovia MS-276 com a MS-134.

Exame de perícia constatou que Marta levou 30 golpes de objeto perfurante, sendo 24 no pescoço e 6 na região da cabeça.