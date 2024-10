homem é assassinado a tiros 8 meses após esposa morrer eletrocutada

Um homem foi assassinado a tiros em Petrolina, Pernambuco, oito meses após a esposa morrer eletrocutada. Giovanny Diniz Carvalho, de 36 anos, era personal trainer e morreu na noite dessa segunda-feira (21), na frente da casa onde morava. O suspeito de matar o personal é policial militar, segundo nota da Polícia Civil.

“O acusado é um policial militar e, por ser um crime comum e não militar, as investigações do caso ficarão a cargo da Polícia Civil. No âmbito da PMPE será instaurado um processo administrativo”, diz o comunicado. A esposa de Giovanny, Aila Pimenta, morreu no dia 22 de fevereiro. Também personal trainer, a mulher de 22 anos tomou um choque elétrico em casa ao tirar as roupas do varal, que estava junto ao suporte do ar-condicionado.

Giovanny Diniz Carvalho foi morto na porta da casa onde morava (Reprodução)

Giovanny e Aila deixam três filhos. A filha mais velha, de 6 anos, também se feriu durante o acidente da mãe, ao desligar o disjuntor — assim como Giovanny, que ficou internado. Os outros filhos do casal têm 2 e 1 ano.

O suspeito de matar o personal foi preso em um apartamento próximo ao local do crime e não teve o nome divulgado. Imagens de câmera de segurança registraram o assassinato.

Suspeito de matar personal trainer Giovanny Diniz Carvalho é preso (Reprodução / TV Grande Rio)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)