Vídeo: mulher aponta faca e ameaça ex-namorado em estacionamento

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra uma mulher ameaçando um homem com uma faca em Toritama, Pernambuco. De acordo com testemunhas, a situação ocorreu após a mulher se recusar a aceitar o término do relacionamento.

VEJA MAIS

Nas imagens gravadas por pessoas que estavam próximas ao local, é possível observar o momento em que o ex-casal entra em uma discussão. Em seguida, a mulher, armada com uma faca, agride o homem e começa a ameaçá-lo, gritando e apontando o objeto. O homem, no entanto, permanece imóvel, evitando o confronto, enquanto passa a mão no rosto. A mulher chega a aproximar a faca do rosto dele.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)