VÍDEO: Gatinha em processo de emagrecimento faz birra por ração e diverte a web

Iniciar uma dieta restritiva não é tarefa fácil, nem mesmo para os bichanos. Uma gatinha chamada Mima, em processo de emagrecimento, viralizou na internet ao mostrar que não está nada satisfeita com a quantidade de comida que vem recebendo.

Para tentar ganhar mais ração, ela usa uma técnica que mistura charme e birra: se deita de barriga e pernas para cima no meio da casa e só se levanta quando ouve a pergunta mágica: "Mima, você quer papá?".

A tutora da felina, Camila Cordova, compartilhou o momento engraçado nas redes sociais. No vídeo, após ouvir a pergunta, Mima se levanta com certo esforço e corre para a cozinha, divertindo os internautas. A cena arrancou risadas e gerou milhares de comentários de usuários que se identificaram com a "luta" da gata contra a dieta.

Camila também utiliza seus vídeos para falar sobre o processo de emagrecimento de Mima. Ela explica que, apesar do sobrepeso, a gatinha está saudável, com todos os exames em dia. Agora, Mima segue uma dieta específica para gatos obesos, consumindo cerca de 70 gramas de ração especial por dia. "É uma tortura para ela", brinca Camila, mostrando o esforço da felina para se adaptar à nova rotina.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)