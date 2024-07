Gato fica preso em caixa de descarga e é resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros

Na última terça-feira (16), um gato ficou com a cabeça presa em uma caixa de descarga no município de Maracanaú, no estado do Ceará, e precisou ser socorrido por bombeiros.

O resgate inusitado aconteceu após o tutor do animal, que é vizinho das instalações dos bombeiros, chegar no quartel carregando o animal que tinha com a cabeça e o corpo preso em uma bacia de vaso sanitário. Imediatamente, a equipe atendeu a ocorrência e, com habilidade, precisão e cuidado, conseguiu libertar o felino. Ao final, para o alívio de todos, o gato foi resgatado sem ferimentos e em segurança.

O Corpo de Bombeiros alerta que o incidente serve como um lembrete dos cuidados necessários com os animais de estimação, que incluem tanto criar um ambiente seguro para o pet, quanto ficar atento aos locais que os bichinhos costumam explorar.

Nos primeiros seis meses deste ano, os bombeiros resgataram mais de 6 mil animais em todo o Ceará. O número representa um aumento de 4,95% no número de animais resgatados em relação ao mesmo período do ano passado.

