Em um mês muita coisa mudou nas sete vidas do gato Gargamel, o "supervisor" da Lotérica Esquina da Sorte, pois os holofotes dos principais portais de notícias e canais de televisão de Belém e do Brasil se voltaram para ele, após OLiberal.com contar a história e mostrar a rotina do felino, em junho deste ano.

O gato, que já havia conquistado o coração de funcionários e clientes antes da fama, conseguiu ganhar o carinho de diversos internautas em todo o Brasil. Até o momento, a história de Gargamel já foi contada pelos seguintes portais de notícias e canais de televisão, como o: G1, Razões Para Acreditar, UOL, Revista Fórum, Rádio e Portal Itatiaia, TV Liberal, Band e Record.

Os funcionários da lotérica, que fica localizada na a avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, relataram que a fama que o bichano ganhou com as matérias publicadas ajudou na conquista de novos clientes para o local.

“Muitas pessoas começaram a vir aqui pagar suas contas, fazer seus jogos apenas para conhecer o gatinho. Geralmente as pessoas pedem para bater foto, fazer vídeo, ele realmente ganhou o coração das pessoas”, disse o funcionário.

Gato 'supervisor' de lotérica em Belém viraliza e ganha destaque nacional

Segundo eles, algumas pessoas visitam o estabelecimento apenas com o intuito de conhecer o felino, mas acabam fazendo um jogo para tentar a sorte. Assim, Gargamel também ficou conhecido como “gato da sorte”, após supostamente ter escolhido o bilhete premiado de um bolão, que garantiu R$ 2.309 para quatro participantes da aposta.

“Foi pura sorte dele (gato), o rapaz simplesmente falou: 'Escolhe um jogo aí, supervisor'. Ele foi se espreguiçar e acabou tocando em um jogo da Dupla Sena. Aí, o cliente falou: 'Se ele tocou nesse, eu quero esse'. Levou o jogo, e no dia seguinte, só alegria! O jogo era vencedor da Dupla Sena!, completou.

Os tutores aproveitaram o momento e criaram o perfil @gargamel_2575, que já conta com mais de mil seguidores no Instagram. A conta é gerenciada pelo dono e é utilizada para mostrar mais da rotina do animal e interagir com os fãs de todo o Brasil.

Além disso, os funcionários mandaram fazer cartões de visita com um QR code que leva diretamente para o Instagram do felino. Eles são distribuídos para as pessoas que vão até a lotérica, mas ainda não conhecem a história do Gargamel.