Dieta Líquida: o que é, como fazer e efeitos colaterais

A nutricionista Tatiana Zanin, ao site TuaSaúde, explica que a Dieta Líquida é usada para prevenção de desidratação, para auxiliar aquelas pessoas que não conseguem ingerir alimentos sólidos e se alimentam somente de líquidos, como sopas e sucos. Pois em algumas condições de saúde podem vir a se engasgar. Apesar de ajudar na perda de peso com a ingestão de alimentos saudáveis, a dieta possui baixo potencial emagrecedor, pois não possui muitas fibras e aumenta a fome durante o dia. A Dieta Líquida é indicada para os seguintes problemas de saúde:

Anorexia;

Acidente vascular cerebral;

Após cirurgias de cabeça, pescoço e boca;

Após cirurgia bariátrica;

Esclerose múltipla;

Doença de Parkinson;

Problemas intestinais, como diarreia e vômitos.

A Dieta Líquida é indicada também para a realização de exames médicos como colonoscopia, que avalia o intestino grosso e a parte final do intestino delgado.

VEJA MAIS

Como fazer?

A Dieta Líquida se caracteriza de duas formas: a completa e a restrita. Veja abaixo como e quando fazer cada uma.

Dieta líquida completa

Nessa forma, a dieta líquida completa é indicada para pessoas com dificuldades de mastigação e ingestão de alimentos. Além disso, a dieta é adequada para o períodos pré e pós-cirúrgicos e para o preparo de determinados exames.

Segundo a nutricionista, na dieta líquida completa, os alimentos permitidos são:

Bebidas

Água;

Café;

Chá;

Suco de frutas coados;

Caldos e sopas liquidificadas e coadas

Proteínas;

Leguminosas;

Vegetais.

Carnes liquidificadas

Carne bovina;

Frango;

Ovo;

Peixe.

Cereais refinados e cozidos

Creme de arroz;

Creme de milho;

Mingau de aveia.

Gelatinas

De abacaxi;

De morango;

De uva.

Lacticínios

Cottage;

Iogurte;

Leite;

Queijos brancos cremosos

Requeijão.

Óleos vegetais (com moderação)

Azeite de oliva ou de abacate;

Óleo de coco.

Os alimentos sólidos devem ser evitados nessa dieta, como:

cereais integrais;

açúcar;

sementes e oleaginosas;

vegetais crus e inteiros;

frutas inteiras;

queijos duros e ricos em gordura;

embutidos;

carnes ricas em gordura.

Dieta líquida restrita

A dieta líquida restrita, por sua vez, ajuda prevenir a desidratação e repousar o intestino. É indicada para problemas como diarreia e vômitos, no preparo de exames, nos períodos antes e após as cirurgias e após o período de alimentação por via intravenosa, por exemplo.

Essa forma não possui fibras, é pobre em carboidratos, proteínas e gorduras, ou seja, não ajuda muito a emagrecer. Tatiana explica que seu uso é de até 3 dias. Os alimentos permitidos nessa dieta são:

Água

Chás Claros;

Suco de frutas coados

Arroz branco cozido e liquidificado;

Caldos de vegetais coados;

Caldo de frango ou de carne bovina sem gordura;

Gelatinas;

Óleos vegetais com moderação, como azeite de oliva ou de abacate.

Nessa dieta deve-se evitar qualquer alimento sólido, como:

cereais;

feijões;

sementes e oleaginosas;

leites e derivados;

ovos;

açúcar;

sucos de frutas de cor escura, como manga, melancia, uva, etc.

Confira um calendário de alimentação durante três dias

Refeição Dia 1 Dia 2 Dia 3 Café da manhã 1 prato de mingau de farinha de arroz 1 prato de mingau de farinha de aveia 1 prato de mingau de farinha de milho Lanche da manhã 1 copo pequeno de suco de manga coado 1 copo pequeno de suco de caju coado 1 copo pequeno de água de coco coada Almoço 2 conchas de sopa de batata, cenoura, brócolis, espinafre e peito de frango, liquidificada e coada 2 conchas de sopa de abóbora, feijão, chuchu, cenoura, couve e músculo bovino, liquidificada e coada 2 conchas de sopa de batata, abobrinha, chuchu, cenoura e peito de frango, liquidificada e coada Lanche da tarde 1 copo pequeno de suco de morango coado s/ açúcar 1 gelatina s/ açúcar 1 copo pequeno de suco de maracujá coado s/ açúcar Jantar 2 conchas de caldo de legumes com carne 2 conchas de caldo de legumes com frango 2 conchas de caldo de legumes com frango Ceia 1 xícara de chá de camomila coado s/ açúcar + 1 gelatina s/ açúcar 1 copo pequeno de suco de goiaba coado s/ açúcar 1 xícara de chá de erva-cidreira coado s/ açúcar + 1 gelatina s/ açúcar

É válido ressaltar que o calendário varia de pessoa para pessoa a partir de suas necessidades especiais. Por isso, a avaliação de um nutricionista é de suma importância.

Possíveis efeitos colaterais

Por ser muito restrita, a dieta líquida pode causar:

Desidratação;

Dor de cabeça;

Fraqueza;

Irritabilidade;

Náuseas;

Pressão baixa;

Tontura;

Visão embaçada.

Além disso, quando realizada por um longo período, a dieta líquida também pode alterar a saúde da flora intestinal e causar deficiências nutricionais.