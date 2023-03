Não quer engordar? Adicione feijão à sua alimentação; entenda

O feijão é um item fundamental da dieta brasileira, presente desde as refeições mais cotidianas até as feijoadas de domingo. Entretanto, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que o alimento pode ser cada vez menos consumido no país, o que reforça a necessidade de divulgar os benefícios dos grãos à saúde.

De acordo com a pesquisa, pessoas que deixam de comer a leguminosa com regularidade correm 10% mais risco de desenvolver excesso de peso e 20% mais risco de ficar obeso. Por outro lado, indivíduos que consomem feijão regularmente têm 14% menos chance de lidar com sobrepeso e 15% menos risco de ficar obeso.

A tendência, segundo o estudo, é que a maioria dos adultos consuma o alimento de forma irregular (de um a quatro dias por semana) até 2025, o que representa uma mudança em relação à tendência histórica.

O estudo analisou dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), conduzido pelo Ministério da Saúde, e levou em consideração entrevistas com mais de 500 mil adultos entre 2009 e 2019.

A tese da nutricionista Fernanda Serra Granado, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG, defende que "o feijão é um marcador da qualidade da dieta, porque apresenta excelente perfil nutricional, contribuindo para o bom funcionamento do organismo e para a saúde da população. Além disso, representa elemento essencial, muitas vezes, para a segurança alimentar".

Quais fatores podem levar ao sobrepeso?

O estudo também considerou outros fatores que podem levar ao sobrepeso e à obesidade, como o estilo de vida. O tabagismo, a falta de atividade física e o consumo excessivo de álcool também foram apontados como fatores que contribuem para esse quadro.

A associação observada, dizem os especialistas, pode decorrer de más escolhas alimentares feitas pelos que abandonaram ou reduziram o consumo de feijão. Quando o indivíduo consome feijão, ele também costuma incluir outros alimentos saudáveis em seu prato, como arroz, vegetais, saladas e até mesmo carne, o que compõe um prato nutricionalmente equilibrado. Quando deixa de comer feijão, muitas vezes faz escolhas alimentares inadequadas que apresentam elevada quantidade de calorias, o que pode levar ao ganho de peso.

Quais os benefícios do feijão?

Assim como outras leguminosas, o feijão é rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas B, ferro, cálcio, potássio, fósforo e zinco. A maioria dos feijões tem baixos teores de gordura e são semelhantes à carne em nutrientes, mas com níveis de ferro mais baixos e gorduras não saturadas. Esses alimentos contêm antioxidantes que ajudam a prevenir células danosas e combater doenças, com importância para a regeneração de tecidos e a formação de músculos. As fibras do feijão