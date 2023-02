Como fazer cannelloni? Veja a receita e passo a passo

A receita de cannelloni com carne moída, queijo e presunto não tem segredo e pode ser degustada no almoço, jantar ou até mesmo reunião com os amigos; veja como fazer:

Ingredientes

500 gramas de carne moída.

2 dentes de alho amassado.

Azeite.

Meia cebola média picada.

Sal e pimenta do reino a gosto.

Tempero vinagrete desidratado.

1 sachê de molho de tomate.

Salsa a gosto.

1 pacote de massa de lasanha ou pastel.

200 gramas de presunto.

200 gramas de queijo.

VEJA MAIS

Modo de preparo

Primeiramente, aqueça uma panela em fogo médio e adicione o azeite, cebola e alho. Misture tudo muito bem até refogar, depois acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta do reino a gosto e com vinagrete desidratado. Em seguida, quando a carne estiver bem cozida, adicione o sachê de molho de tomate e deixe ferver um pouco. Depois desligue e finalize com salsa. Abra a massa de lasanha e adicione uma fatia de presunto e outra de queijo. Adicione um pouco da carne moída e faça um rolo com a massa. Passe tudo para uma travessa. Monte e recheie o prato. Finalize com o restante do molho e queijo sendo esse opcional. Leve para o forno pré-aquecido a 180° por 20 minutos ou até que a massa esteja cozida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)