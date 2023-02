Belém Cidade Gastronômica: confira o sexto episódio com a receita de ‘Pão de Rosas de Açaí’

O sexto episódio da série Belém Cidade Gastronômica já está disponível e a receita de hoje, 23, é um Pão de Rosas de Açaí, elaborado pela professora e chef de cozinha, Andrea Pinto em parceria com a egressa do curso de Gastronomia da Unama, a Chef Nayara Paiva. A apresentação é do influenciador Prix Chemical, com realização do Grupo Liberal e apoio da Prefeitura de Belém e da Unama. O programa está disponível em oliberal.com e também no canal do Youtube do Grupo Liberal.

A nutricionista e gastrônoma Nayara Paiva contou que ela e a professora Andrea Pinto já trabalham juntas há algum tempo e, quando o convite para realizar a receita veio, sentiu-se muito feliz. Elas pensaram em unir o fato do açaí ser um alimento nutritivo e versátil à receita. "O açaí é um alimento muito nutritivo, rico em antioxidantes e em vitaminas e acaba sendo um alimento muito consumido pela nossa população paraense, não foi uma combinação muito difícil de ser feita, talvez algumas pessoas achem estranho a combinação no pão, mas com a preparação da geleia ela fica perfeita", pontuou.

Questionada sobre a importância de ter o açaí, um dos elementos base da alimentação paraense, na receita a gastrônoma destacou que "a importância é tentar de alguma forma mostrar outras visões de como consumir o açaí. Já existem no mercado geleias industrializadas de açaí, mas porque não mostrar o processo para que as pessoas possam reproduzir em casa? Tentar repassar que o açaí pode ser consumido não só com o camarão, a carne ou o peixe e sim como por exemplo um brigadeiro, o próprio pão que fizemos entre outras preparações bem legais que dá pra se fazer também", arguiu.

Gravar no Ver-o-Peso também foi fundamental, disse Nayara, que também convidou o público a assistir ao programa e tentar a receita em casa. "Acaba tendo um grande peso por ser a feira mais importante do nosso estado. Lá nós encontramos de tudo e pra um chef de cozinha, lá acaba sendo um local muito especial. O público pode esperar uma receita prática e que dá pra ser feita em casa para o nosso bom café da tarde", comentou animada.

Andréa Pinto, professora universitária diz que apesar de já ter gravado o programa, está ansiosa para assisti-lo e ver o retorno do público. "Vamos falar de um alimento tão queridinho, o açaí! E vamos mostrar uma possibilidade de consumo através de um outro produto que é muito apreciado, o pão. Estou curiosa para ver o resultado deste episódio", pontuou.

Para ela, o programa é uma oportunidade de além de valorizar os elementos regionais, mostrando suas variedades e aplicabilidades ao público que assiste, também de mostrar os talentos formados pela Unama, que estão no mercado. "A Nayara é uma aluna que vem da nutrição e depois para a gastronomia. Ela se identificou muito com o curso e sempre esteve participando de eventos como este. Os alunos e ex-alunos participam com empolgação e mostram que já são profissionais. Nós professores ficamos cheios de orgulho", finalizou.

A professora deixou o passo a passo da receita e reforçou o convite. "Se você é um apreciador de açaí e pães, não perca este episódio pq vc vai amar essa combinação! Vem pão de rosas com açaí", concluiu.

Pão de Rosas com Açaí

O pão de rosas de açaí é a receita do sexto episódio de Belém Cidade Gastronômica. (Reprodução / André Oliveira)

Ingredientes

700ml de leite

40g açúcar

10g sal

2 ovos

200ml óleo de soja

1kg trigo sem fermento

500ml açaí grosso

250g maçã

250g açúcar

Para o Pão de rosas

1 - Bata todos os ingredientes no liquidificador menos o trigo

2- Coloque a mistura em um bowl (recipiente) e vá adicionando o trigo aos poucos até dar o ponto.

3- Sove a massa e depois coloque para fermentar por 1h

4- Modele as rodas e coloque para crescer mais 30 min.

5- Asse e regue com a geleia de açaí.

Para a geleia

1- Retire toda a casca da maçã e as sementes, usa só a polpa.

2- Bata o açaí com a maçã no liquidificador

3 - Na panela adicione a mistura e o açúcar e misture

4- Deixe no fogo até chegar no ponto de cremosidade da geleia.