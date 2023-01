Cidade Gastronômica: confira o segundo episódio 'Rolinho de Mapará com creme de tucupi e farofa'

Nesta quinta-feira, 26, estreia o segundo episódio do projeto Belém Cidade Gastronômica. Apresentado pelo influenciador digital e fotógrafo Prix Chemical, com realização do Grupo Liberal em parceria com a Universidade da Amazônia (Unama) e a Prefeitura Municipal de Belém. O episódio traz a professora de gastronomia Giselle Arouck e o chef Raul Moreira Leite ensinando a receita de Rolinho de Mapará com creme de tucupi e farofa de banana.

Chef Raul Moreira mostra o prato de Rolinho de Mapará com creme de tucupi e farofa de banana. (Reprodução / André Oliveira)

A professora Giselle Arouck, 51 anos, faz sua estreia no episódio com a receita que idealizou para um concurso de gastronomia e diz que o projeto se alinha com a sua pesquisa sobre insumos étnicos na Amazônia. "Eu recebi o convite para fazer parte desse projeto, de forma muito feliz, porque é uma temática que tem uma relação direta com a pesquisa que eu faço", comentou.

A professora Giselle Arouck e o apresentador Prix Chemical. (Reprodução / André Oliveira)

"O mapará é um peixe da região de Cametá, muito saboroso (...) A comunidade toda se envolve na pesca deste peixe depois em março e isso se transforma em uma manifestação cultural lindíssima" - Giselle Arouck, professora de gastronomia.

Sobre a escolha do peixe e de seus acompanhamentos, Giselle reflete que gostaria de mostrar ao público que é possível comer uma variedade de peixes Amazônicos, que muitas vezes não são encontrados nos restaurantes, no entanto, ofertam o custo-benefício para a população que irá reproduzir a receita em casa. "O mapará é um peixe da região de Cametá, muito saboroso. Ele [quando] transformado em rolinho, ele pode chegar como um prato pra todos... No ano passado tinha aberto o defeso, março, e aí a quantidade de distribuição de peixes era muito grande. [...] É um peixe muito celebrado na região de Cametá, principalmente, no festival que acontece na região, após a abertura do defeso", lembrou.

"A comunidade toda se envolve na pesca deste peixe depois em março e isso se transforma em uma manifestação cultural lindíssima. Onde toda a comunidade consegue encontrar o cardume, consegue identificar o peixe, preparado de várias formas. É um peixe que normalmente não se encontra nos cardápios dos dos restaurantes aqui na em Belém", reforçou.

• Belém Cidade Gastronômica

EP #1 - MUJICA DE MARISCOS

A professora conta que escolheu o seu ex-aluno do curso de gastronomia da Unama, Raul Moreira Leite, para ajudar na execução do prato, pois o chef também valoriza a culinária regional e os insumos étnicos. Giselle reforça a importância de valorizar a versatilidade dos peixes Amazônicos e que caibam no bolso do consumidor final. "Eu quis celebrar um peixe que não tem um um valor de mercado elevado, mas tem um um um sabor e um valor nutricional elevadíssimo e a versatilidade no preparo grande. Eu procuro sempre valorizar os peixes amazônicos e, principalmente, aqueles menos celebrados nas mesas, porque eu acho que a gente precisa criar alternativas de cardápio. Não existe peixe de segunda, existe cozinheiro de segunda", revelou.

Convite para o Belém Cidade Gastronômica

Giselle convida o público a assistir ao programa que foi gravado também no Mercado de peixes do Ver-O-Peso. "Esse episódio tá muito legal, porque a gente leva o público ao mercado do Ver o Peso, ao mercado de peixe do Ver o Peso, que é o maior entreposto de comercialização de peixes que nós temos aqui no estado. Além de ser um mercado muito importante dentro da nossa região do ponto de vista turístico", concluiu.

A líder de produção no Estúdio Digital & Content do Jornal O Liberal, Patrícia Lopes, 37 anos, participou da direção dos episódios do projeto Belém Cidade Gastronômica, juntamente com Aurélio Oliveira. Ela conta que o projeto tem importância cultural para o município. "Esse projeto valoriza muito nossa culinária, mostra histórias dos principais insumos e ensina receitas fáceis e econômicas para nosso dia a dia", declarou.

Talentos da culinária paraense

Além de registrar e difundir a gastronomia, oportuniza novos talentos, diz. "Nos episódios os chefes formados em gastronomia, contam cases de sucesso e mostram a importância de conhecer técnicas para desenvolver melhor as receitas e ter credibilidade no mercado. Todos que assistirem aos episódios, vão aprender muito e tenho certeza, vão querer colocar em prática", ponderou.

Patrícia destaca a riqueza dos insumos disponíveis na região e que são abordados neste segundo episódio. "Podemos citar o peixe Mapará, a farofa de banana e o caldo de Tucupi, ingredientes simples, saborosos que harmonizam perfeitamente. Todas as receitas têm esse foco dos ingredientes regionais e com um bom custo benefício", disse.

Receita - Rolinho de Mapará com creme de Tucupi e farofa

Ingredientes

5 unidades de Mapará

1 maço de chicória

1 unidade de limão

50ml de azeite extravirgem

300ml de tucupi

100g de farinha fina

3 bananas maduras

200g de bacon

100g de manteiga

1 cabeça de alho

1 cebola grande

Modo de preparo

Passo 1: Comece preparando o mapará. Tempere-o com sal e pimenta-do-reino e grelhe-o até que esteja cozido e levemente dourado.

Passo 2: Em seguida, prepare o creme de Tucupi. Em uma panela, misture o tucupi, a água, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo e deixe ferver. Adicione a farinha de mandioca e misture bem. Deixe ferver por mais alguns minutos, mexendo sempre, até que o creme engrosse.

Passo 3: Em uma frigideira, prepare a farofa de banana. Corte as bananas em pedaços pequenos e frite-os na manteiga. Adicione a farinha de mandioca, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Deixe cozinhar por alguns minutos, mexendo sempre, até que a farofa esteja levemente dourada.

Passo 4: Para montar o rolinho, coloque uma folha de bananeira ou alface no centro, coloque o mapará no centro da folha, coloque o creme de Tucupi e a farofa de banana sobre o mapará. Enrole a folha como se fosse um rolinho. Decore com as tiras de cebola, tomate e coentro. Sirva imediatamente.