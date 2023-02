Belém Cidade Gastronômica: episódio traz receita de ‘Filé ao Molho de pupunha’

Aos amantes da culinária regional, a boa notícia é que nesta quinta-feira, 2, estreia o terceiro episódio da série “Belém Cidade Gastronômica” com a receita de “Medalhão ao molho de pupunha e arroz de chicória e batata palha artesanal”, idealizada pelo professor de gastronomia Claudio Gibson e executada pela Chef Lilian Costa. A apresentação é do influenciador Prix Chemical. O projeto do Grupo Liberal tem o apoio da Unama e da Prefeitura de Belém.

O professor Claudio Gibson é mestre em biotecnologia e, na gastronomia, ingressou na vertente asiática. Prática que desenvolveu devido à convivência com comunidades asiáticas existentes no Pará. O professor também ministra a disciplina de gastronomia saudável e funcional, com a inclusão de elementos regionais nas vertentes de funcional.

É o regional que aposta no prato de "Filé ao Molho de pupunha" e conta que a receita foi idealizada pensando na safra da pupunha e que a receita pode ser reproduzida em casa pelos leitores de O Liberal. "A partir do período de safra da pupunha, uma forma de aproveitar e dar visibilidade a este insumo regional em uma preparação, combinando com uma carne (o medalhão) é uma erva (chicória que é acrescentada ao arroz)", declarou.

Questionado sobre a importância cultural desses insumos escolhidos para compor o prato, Gibson declarou que está na base da cultura paraense. "A pupunha representa muito sobre a cultura amazônica, incluindo a paraense, dessa forma, por estar no paladar da nossa população como fator cultural alimentar, reforça sua utilização em preparações gastronômicas locais", disse.

A apresentação é do influenciador Prix Chemical. Neste episódio o apresentador e o professora Gibson estão no Ver-O-Peso. (Reprodução / André Oliveira)

O episódio foi gravado no Complexo do Ver-O-Peso, onde há a oferta da pupunha e outros insumos. Além de dar visibilidade a feira, incentiva o consumo pelos paraenses, diz o professor. "Na área onde se comercializam hortaliças. A localidade colabora muito com a preparação gastronômica utilizando a pupunha, corrobora com um insumo muito bem quisto pelos paraenses e que vem ganhando paladares fora da região, por sua excentricidade e diversidade", pontuou.

"Não perde esse programa que será incrível, onde iremos falar um pouco sobre pupunha e demais insumos que incluem a receita do 'medalhão ao molho de pupunha' com arroz de chicória”, finalizou com o convite ao público.

Gostou das dicas de preparo do Filé ao Molho de pupunha? Quer se aprofundar e entender ainda mais sobre a gastronomia paraense? Assista o episódio completo do "Belém Cidade Gastronômica" e fique por dentro do que há de melhor na culinária tão rica e saborosa que só a capital paraense tem:

Relembre os dois últimos episódios

No episódio de abertura da série “Belém Cidade Gastronômica”, o prato apresentado foi a “Mujica de mariscos”, idealizado pela professora Monik Albuquerque e executado pelo chef de cozinha Kenny Nogueira, aluno formada pelo curso de Gastronomia da Unama. No episódio, ele destacou a importância dos elementos regionais, como a chicória, que dá um sabor e característica ao prato escolhido.

Já no segundo episódio, lançado na última quinta-feira, 25, a receita escolhida foi o “Rolinho de Mapará com creme de tucupi e farofa de banana”, elaborada pela professora e gastróloga Giselle Arouck com a execução do chef de cozinha Raul Moreira. O profissional é formado em gastronomia pela Unama e pós-graduado em gastronomia autoral pela PUC do Rio Grande do Sul. Gisele declarou que a escolha do peixe se deu na tentativa de valorizar a diversidade das espécies, mostrando a versatilidade na gastronomia. "Eu quis celebrar um peixe que não tem um um valor de mercado elevado, mas tem um um um sabor e um valor nutricional elevadíssimo e a versatilidade no preparo grande. Eu procuro sempre valorizar os peixes amazônicos e, principalmente, aqueles menos celebrados nas mesas, porque eu acho que a gente precisa criar alternativas de cardápio. Não existe peixe de segunda, existe cozinheiro de segunda", revelou.

Conheça o modo de preparo. (Reprodução / André Oliveira)

Conheça a receita

Medalhão ao molho de pupunha e arroz de chicória e batata palha artesanal

Ingredientes para o Medalhão

900g medalhões de filé mignon;

300g de pupunha cozida;

400ml de vinho tinto seco;

50ml de molho shoyu;

20g de amido de milho;

2 dentes de alho;

50g de água;

50g de manteiga;

50ml de óleo de soja;

Pimenta do reino a gosto;

Sal a gosto;

Modo de preparo

Em uma frigideira (grande) pré-aquecida com metade do óleo, adicione os denstes de alho levemente amassados e então sele os medalhões por cerca de 3 minutos cada lado, acrescente sal e pimenta a gosto.

Retire os medalhões da frigideira e espere esfriar por 1 minuto para preservar sua suculência.

Aqueça a mesma frigideira em fogo alto, adicione o restante do óleo e frite os medalhões, cada lado até formar uma crosta;

Retire os medalhões novamente da frigideira e reserve;

Na mesma frigideira vamos fazer o molho. Então, volte a aquecer, adicione a manteiga, o molho shoyu e o vinho e então faça movimentos com uma espátula para retirar soltar o sabor da carne que ficou na frigideira.

Aguarde o molho mudar de aroma (redução do álcool), e então adicione duas colheres de amido reconstituído em água e mexa até espessar.

Assim que o molho estiver espesso, adicione as pupunhas cozidas e deixe o sabor encorpar por 3 minutos;

Adicione os medalhões ao molho e reserve para o empratamento;

Ingredientes para o arroz

1 maço de chicória;

400g de arroz tipo 1;

3 dentes de alho picado;

40ml de óleo de soja;

800ml de água;

15g de sal;

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as folhas de chicória com a água e reserve;

Em uma panela pré-aquecida, adicione o óleo e então frite o arroz.

Adicione o sal e misture;

Com o arroz já frito, adicione a água de chicória;

Deixe o arroz cozinhar por cerca de 25 minutos sob fogo médio;

Aguarde o arroz esfriar para iniciar o empratamento;

Como fazer batata palha artesanalmente

2 batatas inglesas grandes lavadas;

50ml de vinagre;

50ml de álcool;

100ml de água;

1 Litro de água mineral

1 litro de óleo;