Homem morde sucuri para escapar de ataque em rio de Terra Santa no Pará

Em meio a um ataque de uma sucuri, um homem, que ainda não foi identificado, precisou morder o animal para se defender e se desvencilhar da cobra. O caso foi registrado em Terra Santa, na região do Baixo Amazonas, no Pará. Tudo aconteceu enquanto ele nadava em um rio da região. O vídeo que mostra o momento de desespero viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

Nas imagens, também é possível ver que algumas pessoas ao redor observavam a cena e tentavam ajudar o homem, que estava sendo atacado pela sucuri. Elas também ajudaram a tirar o animal da água, puxando-o pelo rabo, para que se desenrolasse dos braços do rapaz que estava sofrendo o ataque.

Nos registros que viralizaram, em determinado momento, na tentativa de fugir, a vítima morde o animal, que, em seguida, se desprende dos braços do homem. Nesse momento, os outros homens que tentavam ajudar retiram a sucuri da água, segurando-a pela cabeça.

Até o momento, não se sabe de que forma o animal atacou o homem. Também não há maiores informações sobre o estado de saúde da vítima ou se ele sofreu algum tipo de complicação.

Sucuri é venenosa?

A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das maiores serpentes do mundo e vive em regiões da América do Sul, especialmente na Amazônia. Existem quatro espécies, sendo a sucuri-verde a mais comum, podendo ultrapassar 8 metros. Apesar do tamanho impressionante, a sucuri não é venenosa.

Ela ataca para se alimentar, usando sua força para constranger e sufocar presas como peixes, aves e mamíferos. Os ataques a humanos são raros e geralmente ocorrem em situações de defesa ou se a cobra se sentir ameaçada.