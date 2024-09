Tecladista toca versão calypso de louvor e faz padre cair na risada

Um vídeo que circulou esta semana nas redes sociais mostrou um momento inusitado durante uma missa da 1ª Eucaristia de crianças na comunidade de Bananal, localizada na zona rural de Uruburetama, interior do Ceará. A iniciativa um tanto ousada de um músico da paróquia produziu um momento cômico e fez até o padre cair na risada. Mas, nem todos os fiéis gostaram da adaptação, alguns desaprovaram a versão e fizeram críticas ao que consideraram um desrespeito.

Enquanto conduzia a missa, o padre Ránis Dias, da Paróquia São João Batista, foi pego de surpresa ao ouvir uma versão no estilo Calypso da clássica canção religiosa “Hosana nas Alturas”. O fato aconteceu no último domingo (22/9) e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde o vídeo viralizou.

“Eu fiquei olhando de um lado para o outro, e uma criança me viu assustado e começou a rir, e aí eu tentei me segurar, mas a risada extravasou”, contou o padre Ránis ao jornal Diário do Nordeste.

Segundo o padre, a versão adaptada da música foi uma ideia da própria comunidade. Ele explicou que o tecladista, um morador local, costuma tocar em serestas e eventos noturnos, e acabou trazendo esse estilo para a missa, mas, sem intenção de desrespeitar a tradição religiosa. “Foi algo bem cultural, sem maldade”, disse

Adaptação gerou polêmica

Apesar de algumas críticas nas redes, o padre Ránis disse que a repercussão também trouxe reflexões positivas. Ele espera que o episódio incentive as pessoas a enxergarem com mais carinho a comunidade do Bananal.

“Que as pessoas reconheçam que não tem só coisas ruins, tem muitas coisas boas na nossa comunidade. Inclusive a fé de um povo perseverante, de um povo sofredor, mas muito devoto”, destacou.

O coral, composto por crianças da própria comunidade, ficou preocupado com as críticas, mas o padre as tranquilizou. “Eles se esforçaram para dar o melhor, e muita gente criticou. Mas eu disse que a gente tem que aprender com as coisas ruins e tirar somente o bom”, concluiu o padre, incentivando os jovens.