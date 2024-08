VÍDEO: Tiktoker é demitida da empresa após viralizar na internet

A tiktoker Helloysa Butterfly viralizou nas redes sociais após compartilhar em seu perfil um vídeo descontraído no trabalho, onde finge descer escadas. Após o vídeo alcançar mais de 2 milhões de visualizações, a jovem foi demitida da empresa onde gravou o vídeo.

"Um supervisor da empresa me mandou mensagem no domingo de manhã, pedindo para eu ir ao RH na segunda-feira. Sinceramente, no momento em que ele me mandou essa mensagem, eu já sabia que era por conta do vídeo, porque já tinha mais de 2 milhões de visualizações. E, como eu estava com o uniforme da empresa, no ambiente de trabalho, já imaginava que seria por isso. Só que pensei que seria suspensa ou até desligada da empresa, mas nunca imaginei que seria por justa causa", disse Helloysa ao O Liberal.

Segundo Helloysa, que estava na empresa há 7 meses, ela não teria postado o vídeo se soubesse da proporção que isso tomaria. "Eu nunca imaginei que estaria passando por isso. Eu gostava muito do meu trabalho e, se pudesse voltar atrás, não teria postado o vídeo. Eu queria manter meu emprego. Mas, se continuarem surgindo boas oportunidades para mim por conta dessa repercussão, que seja algo que valha a pena", finalizou.

