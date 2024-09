Meme de Pabllo Vittar retorna com a proximidade de 20 de setembro: 'vai passar mal?'

Nesta sexta-feira é 20 de setembro, é o dia que o meme de Pabllo Vittar volta a circular na web. Desde a data, em 2017, uma foto que divulgava a apresentação da cantora sempre ganha a internet.

Na imagem, é divulgado um show no Pepsi On Stage com o slogan: "Pabllo Vittar vai passar mal". Sem saber o motivo, o banner caiu nas redes sociais, virou meme e viralizou.

A própria artista entrando na brincadeira. Além disso, todo ano, Pabllo costuma reviver o meme.

Além do slogan, a data e hora da apresentação também foi divulgada. Em anos anteriores, os internautas chegavam a fazer contagem regressiva até o horário que mostra o cartaz: "Pabllo Vittar, Vai Passar Mal, 20 de setembro às 17h."

Para quem não lembra, "Vai Passar Mal" é o nome do disco de estreia de Vittar lançado por meio da gravadora independente BMT Produções Artísticas. O trabalho de estúdio trouxe como carro-chefe o single Nêga.