VÍDEO: Zaynara e Pabllo Vittar cantam juntas em especial do Pará no Altas Horas

Zaynara e Pabllo Vittar cantaram juntas a música “Quem Manda Em Mim” durante a gravação do programa Altas Horas, realizada na noite desta terça-feira (27) nos estúdios da Globo, em São Paulo. A edição foi em homenagem ao Pará.

Além dessas artistas, o apresentador Serginho Groisman reuniu no palco as cantoras Gaby Amarantos, Liah Soares e Manu Bahtidão. O programa foi dedicado à música do Pará e destacou como os ritmos paraenses conquistaram o Brasil.

As artistas apresentaram seus maiores sucessos no programa. A edição especial do Altas Horas sobre o Pará vai ao ar neste sábado (31), logo após o reality show musical Estrela da Casa.