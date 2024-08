VÍDEO: Viviane Batidão anuncia nova música e desejo de feats com Joelma, Anitta e Pabllo Vittar

A cantora Viviane Batidão lançará uma música nova neste segundo semestre, e terá um feat nacional. Um dos feats será com o cantor Matheus Fernandes. Em bate-papo com O Liberal, a artista paraense revelou o desejo de ter parcerias também com Pabllo Vittar, Anitta e Joelma.

"Eu sou fã de vários artistas. Vou logo sonhar alto assim, tipo Anitta, Pabllo, Joelma. Sou fanzona, já fiz trabalho com a Joelma, mas queria muito poder fazer um trabalho meu com ela, né? Que ela fosse minha convidada. Bora ver", comentou Viviane Batidão.

Viviane está preparando novidades para o segundo semestre e contou como se vê daqui a cinco anos. "Tem muitas novidades, não posso dar muito spoiler, mas podem aguardar que este segundo semestre terá música nova, feat e trabalho com DVD", disse. "Me imagino muito feliz, realizada com a minha família (...), que eu já tenha conquistado coisas pelas quais sempre lutei, que o nosso ritmo esteja em alta no Brasil, que eu esteja junto com vários artistas maravilhosos da nossa terra e desse mundão, levando a nossa cultura", finalizou.

