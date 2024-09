VÍDEO: Pabllo Vittar relembra sua infância em Santa Izabel do Pará

A cantora Pabllo Vittar participou do especial sobre o Pará no Altas Horas deste sábado (31) e relembrou sua infância em Santa Izabel do Pará. Embora tenha nascido no Maranhão, Pabllo cresceu no município paraense.

“Eu sou maranhense, né, mas fui para o Pará bebezinho. Morei em Santa Izabel do Pará por 13 anos da minha vida, e também vivi em Castanhal, Ananindeua e Belém, por assim dizer. O Pará está nas minhas raízes. Essas aqui (indicando as convidadas do programa) são minhas referências. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje homenageando essa terra que tanto amo e que tanto me abraçou”, disse Pabllo.

ASSISTA:

No programa, a artista cantou músicas do seu álbum Batidão Tropical Volume 2, incluindo a regravação do hit paraense “Ai Ai Ai Mega Príncipe”, e fez um dueto com a cantora Zaynara na música “Quem Manda Em Mim”.

ASSISTA: