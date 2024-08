VÍDEO: Menino viraliza com salto com vara no quintal e recebe convite de campeão olímpico

Nesta semana, ainda embalados pelo “espírito olímpico”, diversas pessoas postaram vídeos praticando modalidades presentes nas Olimpíadas de Paris 2024. Um desses vídeos viralizou, e mostra o pequeno Moisés Silva, de 13 anos, praticando, de maneira improvisada, o salto com vara.

O menino conheceu o esporte por meio de um projeto social em Curralinhos, no interior do Piauí. Com os treinos, ele começou a gravar vídeos e publicar em redes sociais, onde viralizaram, e chamaram atenção de todo o país. Ele já acumula mais de 60 mil seguidores,

O vídeo viralizou tanto que chegou no campeão olímpico no salto com vara, Thiago Braz - ouro em Rio 2016 e bronze em Tóquio 2021 -, que convidou Moisés para um período de treinos em São Paulo, com tudo custeado pelo atleta.

“Me encaminharam muitos vídeos desse garoto. Já estou em contato e vou ajudar dentro dos meus programas de treinamento. Juntos iremos construir um Brasil melhor e futuros campeões certamente”, disse Braz.

A viagem para conhecer e treinar com o campeão olímpico já está marcada para o próximo sábado (17/8).

Os treinos de Moisés normalmente ocorrem na cidade onde mora, com um professor, e no quintal da própria casa, com equipamentos improvisados pelo pai do menino, cenário dos vídeos virais.