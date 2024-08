Web dá 'solução' para francês atrapalhado pelo órgão genital no salto com vara: 'Abre um onlyfans'

A cena inusitada de Anthony Ammirati, atleta francês do salto com vara, sendo prejudicado na disputa dos Jogos em Paris pelo próprio órgão genital tornou-o uma celebridade instantânea na internet. Além de virar meme, a imagem viralizou nas redes sociais e os internautas descobriram o perfil do atleta, enchendo sua caixa de comentários com piadas.

"Abre um onlyfans", sugeriu uma internauta, enquanto outro comentou: "Amigo, não pode andar armado pelas ruas".

Os comentários não vieram apenas de brasileiros. Pessoas de todo o mundo aproveitaram para deixar mensagens engraçadas na publicação de Ammirati. "Desclassificado por usar duas barras", brincou um internauta, e outro apostou: "Você vai ter uma enorme quantidade de fãs gays".

O "sucesso" do francês pode ser medido pelo aumento do número de seguidores em seu perfil, que saltou de 11,8 mil para 12,9 mil.

Ammirati foi atrapalhado pelo órgão genital, que derrubou o sarrafo em uma das tentativas, impossibilitando-o de saltar mais do que 5,60 metros. Ele terminou a competição em 15º lugar, não avançando para a final.