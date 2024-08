Surfe é adiado novamente e finais da modalidade só vão ocorrer na segunda-feira (05/08)

As fases finais do surfe nas Olimpíadas 2024 foram adiadas novamente neste sábado (3). Com a definição das semifinais do masculino e feminino ocorrida na última quinta-feira, os surfistas agora aguardam as condições ideais para decidir as medalhas. A competição, que deveria ter sido encerrada neste fim de semana, terminará na segunda-feira, último dia da janela do evento.

VEJA MAIS

As ondas, que não subiram conforme o esperado, forçaram o adiamento das baterias. A previsão para domingo indica condições ainda mais irregulares. Entretanto, uma nova ondulação está prevista para chegar em Teahupoo, no Taiti, na segunda-feira, criando a expectativa para o desfecho das disputas decisivas da modalidade.

No masculino, Gabriel Medina enfrentará Jack Robinson em busca de uma vaga na final. O australiano é um dos principais surfistas da elite mundial, conhecido por ser um adversário complicado para a "Brazilian Storm", como é chamada a geração mais vitoriosa do surfe brasileiro.

No feminino, Tatiana Weston-Webb terá pela frente Brisa Hennessy, da Costa Rica, na semifinal. Tatiana pode fazer história ao conquistar a primeira medalha do surfe brasileiro feminino na Olimpíada.

A janela do surfe abriu no dia 27 de julho e se estenderá até 5 de agosto. As decisões ocorrerão no quinto dia de campeonato na Polinésia Francesa. Uma nova chamada está marcada para este domingo, às 17h45 (horário local), com a expectativa de início das baterias às 14h (horário de Brasília) na segunda-feira.