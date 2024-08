Juiz acusado por Pedro Scooby é afastado das Olimpíadas antes de prova de Gabriel Medina

A Associação Internacional de Surfe (ISA) anunciou nesta quinta-feira (1º) a suspensão do juiz australiano Ben Lowe das competições de surfe da Olimpíada de Paris. A decisão foi tomada após o surfista, comentarista e influenciador Pedro Scooby acusar Lowe de manipular as notas do brasileiro Gabriel Medina.

A polêmica ganhou força quando Scooby divulgou nas redes sociais uma foto de Lowe ao lado do surfista australiano Ethan Ewing, potencial adversário de Medina nas semifinais da disputa em Teahupo’o, no Taiti.

Comunicado do ISA

Em comunicado oficial, a ISA reconheceu a circulação da foto e afirmou:

"A ISA está ciente de uma foto circulando nas redes sociais em que um dos juízes de surfe das Olimpíadas, australiano, é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e seu treinador. É inapropriado para um juiz interagir dessa forma com um atleta e sua equipe."

Para garantir a integridade e a justiça da competição, e consoante o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover Lowe do painel de julgamento. A organização enfatizou que essa decisão não está relacionada à performance do juiz nas Olimpíadas, mas sim para prevenir comportamentos inapropriados.

A ISA também comunicou a todos os juízes e equipes, relembrando suas responsabilidades quanto a comportamentos inadequados.

Denúncia de Pedro Scooby

Na última segunda-feira (29), a foto de Lowe ao lado de Ewing foi publicada, desencadeando críticas e levantando suspeitas. Scooby relembrou um episódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando Medina terminou na quarta posição. "Lá em Tóquio, um juiz deu as notas mais altas para os adversários do Medina e as notas mais baixas para ele nas baterias. Foi feita uma reclamação formal para o Comitê Olímpico Internacional (COI), e os caras não fizeram nada. Este cara está aqui [em Teahupo’o, no Taiti], de novo. Hoje, eu recebi uma foto dele abraçado com Ethan [Ewing], que é o cara se passar, e o Medina também passar, eles podem se enfrentar na semifinal", disse Scooby em post nas redes sociais.

Scooby comparou a situação com um clássico do futebol brasileiro: "Eu fiquei pensando. Imagina o jogo FLA-FLU. E aí, um dia antes do FLA-FLU o juiz vai encontrar o Gabigol. Tá de sacanagem? É uma entidade séria, é Olimpíada, não poderia acontecer. E só continuando aqui, os dois são australianos. O Ben Lowe e o Ethan Ewing", completou o surfista.

Agenda

Gabriel Medina voltará às águas de Teahupo’o às 20h (de Brasília) para a disputa da terceira bateria, duelando com o brasileiro João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final em busca de uma vaga na semifinal. Já Ethan Ewing enfrentará o também australiano Jack Robinson às 20h36, disputando outra vaga na semifinal da Olimpíada de Paris 2024.