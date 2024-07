Gabriel Medina, 'filho de Poseidon'? Web reage após nota 9,90 de brasileiro no surfe

Gabriel Medina conquistou um feito histórico no surfe olímpico nesta segunda-feira (29): alcançou a nota 9,90 em uma onda durante as oitavas de final nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele enfrentava o japonês Kanoa Igarashi e avançou para a próxima fase, onde vai lutar por uma vaga contra o brasileiro João Chianca, 'Chumbinho'.

Mas o que chamou mais a atenção, além dos vídeos de Medina saindo das ondas, foi a reação da web com o resultado. "Neto de Poseidon", "Filho do Aquaman", "Percy Jackson Brasileiro" foram alguns dos apelidos que o surfista ganhou. Ele recebeu a nota 17.40 em duas ondas, mas a que foi quase digna de um 10, como ele mesmo pediu, viralizou. Seu nome foi parar nos Trends Topics do Twitter.

Veja o momento:

A comparação com o filho de Poseidon, Aquaman e outros personagens que têm controle da água, só demonstram o quanto esse feito foi histórico, importante para a carreira do surfista e do próprio surfe brasileiro.

Ele avança para as quartas de final e enfrenta o brasileiro João Chianca, 'Chumbinho', que venceu o marroquino Ramzi Boukhiam.