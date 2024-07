Olimpíadas 2024: Confira os resultados da delegação brasileira em Paris

A segunda-feira dos Jogos Olímpicos de Paris foi marcada por vitórias significativas e alguns resultados decepcionantes para o Time Brasil.

A seleção feminina de vôlei começou sua campanha nos Jogos Olímpicos com uma vitória convincente sobre o Quênia. O time brasileiro dominou a partida, vencendo por 3 sets a 0, com parciais de 25-14, 25-13 e 25-12, em duelo válido pelo Grupo B.

No skate, Kelvin Hoefler avançou à final do street masculino e terminou na sexta posição. Seus companheiros Giovanni Vianna e Felipe Gustavo não conseguiram passar das eliminatórias.

No judô, Rafaela Silva lutou pela medalha de bronze, mas foi derrotada pela japonesa Haruka Funakubo na categoria até 57 kg. Daniel Cargnin foi eliminado logo na estreia pelo kosovar Akil Gjakov.

O surfe trouxe emoções mistas para o Brasil. Filipe Toledo foi eliminado nas oitavas pelo japonês Reo Inaba, enquanto Gabriel Medina superou Kanoa Igarashi, também do Japão, e avançou às quartas de final. João Chianca venceu Ramzi Boukhiam, do Marrocos, e agora enfrentará Medina na próxima fase.

No boxe, Bia Ferreira garantiu sua vaga nas quartas de final ao vencer Jajaira Gonzalez, dos EUA, na categoria até 60 kg. Abner Teixeira, no entanto, foi derrotado na decisão dividida por Chala Congo, do Equador, na disputa acima dos 92 kg.

No tênis, Bia Haddad se despediu do torneio de simples ao perder para Anna Karolina Schmiedlova, da Eslováquia, por 2 sets a 0 (6-4 e 6-4). No entanto, Bia Haddad e Luiza Stefani seguem na disputa por medalha após vencerem Yuan e Zhang por 2 sets a 0 (6-4 e 6-4). No masculino, Thiago Monteiro e Thiago Wild avançaram ao derrotar Bublik e Nedovyesov por 2 sets a 0 (6-4 e 6-4).

No tênis de mesa, Vitor Ishiy avançou para a próxima fase do torneio de simples ao vencer Nicholas Lum por 4 a 0. Bruna Takahashi, por outro lado, foi eliminada ao perder para Lily Zhang por 4 a 2.

A seleção feminina de rugby teve uma jornada dupla, perdendo para o Japão por 39 a 12, mas vencendo Fiji por 28 a 22. Agora, elas disputarão o nono lugar contra as japonesas.

No badminton, Juliana Viana fez história ao vencer Lo Sin Yan Happy por 2 sets a 0 (21-19 e 21-14), marcando a primeira vitória de uma brasileira em Olimpíadas.

Na esgrima, Guilherme Toldo foi eliminado na estreia do florete individual ao perder para Ziwei Mo, da China, por 15 a 7.

No ciclismo mountain bike, Ulan Galinski terminou a prova do cross-country na 21ª posição.