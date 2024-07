Olimpíadas 2024: Filipe Toledo é eliminado nas oitavas de final do surfe

O brasileiro Filipe Toledo foi eliminado pelo japonês Inaba Reo nas oitavas de finais do surfe dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Teahupoo, na Polinésia Francesa.

O paulista de 29 anos, bicampeão mundial, uma pontuação total de apenas 2.46 (1.43 + 1.03) e foi superado pelo japonês, que conseguiu 6.00 (3.17 + 2.83).

No domingo, 'Filipinho' havia vencido o neozelandês Billy Stairmand na última bateria do round 2 da repescagem e mantido a campanha 100% do Brasil nas Olimpíadas, como todos os seis surfistas classificados para as oitavas.

Gabriel Medina duela contra Igarashi Kanoa na quinta bateria enquanto João Chianca está na sexta bateria contra o marroquino Ramzi Boukhiam.

No feminino, Luana Silva, Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel vão disputar as oitavas também nesta segunda-feira.