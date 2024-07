Olimpíadas 2024: Rafaela Silva é punida e perde medalha de bronze no judô para rival japonesa

O sonho de Rafaela Silva por uma nova medalha olímpica, terminou nesta segunda-feira (29/7). A judoca, que disputava a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris com a japonesa Haruka Funakubo, foi eliminada por desclassificação por faltas na disputa.

No início da disputa, Rafaela partiu pra cima da rival em uma postura mais agressiva do que na semifinal. A atleta do japão teve dificuldades em completar o movimento de pegar na gola da brasileira, e a luta permaneceu empatada, com nenhum ponto e uma falta para ambas as atletas, sendo levada ao golden score, onde quem fizesse o primeiro ponto vencia.

VEJA MAIS

A japonesa teve maior dominância durante o tempo adicional, dificultando a movimentação de Rafaela, no entanto, a luta permaneceu bem equilibrada. Com mais de cinco minutos de golden score, a brasileira acabou apoiando a cabeça no chão, para um movimento, o que resultou na punição e desclassificação.

Rafaela, que foi medalhista em Tóquio 2021, terminou a briga sem medalhas e chorou durante entrevista após o resultado. “Eu treinei muito para estar aqui, infelizmente não deu”, disse.