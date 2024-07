Olimpíadas 2024: agenda do Brasil dia 29/07 terá vôlei feminino, skate, judô e natação; confira

Nesta segunda-feira (29/07), o Time Brasil tem uma agenda cheia de competições nas Olimpíadas de Paris . As primeiras competições começam durante a madrugada no Brasil, com o judô, e seguem até o final da tarde, com o boxe. O dia ainda reserva brasileiros em disputa na natação, vôlei de quadra feminino e tênis de mesa. Confira os horários:

Judô

5h40: Daniel Cargnin x Akil Gjakoca (KOS)

7h20: Rafael Silva (oitavas de final)

Hipismo

6h: Márcio Jorge, Carlos Parro e Rafael Losano

Natação

6h28: Guilherme Costa (classificatória)

Skate Masculino

7h: Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler (classificatórias)

Tênis de Mesa

7h: Nicholas Lum (AUT) x Vitor Ishiy

Vela

7h: Mateus Isaac (IQFoil)

7h: Time Brasil (49er FX)

7h: Time Brasil (49er)

Vôlei Feminino

8h: Brasil x Quênia

Esgrima

8h05: Guilherme Toledo x Mo Ziwei (CHI)

Ciclismo Mountain Bike

9h10: Ulan Galinski

Badminton

9h50: Juliana Viana x Lo Sin-Yan (CHI)

Rugby Feminino

10h: Japão x Brasil

Boxe

15h32: Jajaira Gonzalez (EUA) x Bia Ferreira

16h20: Gerlon Congo (EQA) x Abner Teixeira