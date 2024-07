Olimpíadas 2024: seleção feminina de vôlei vence o Quênia sem dificuldades na estreia em Paris

Como o esperado, a seleção feminina de vôlei superou o Quênia sem dificuldades na estreia nas Olimpíadas de Paris. Nesta segunda-feira (29), a equipe de Zé Roberto fez 3 sets a 0 e iniciou bem a busca pelo ouro.

Com o resultado, o Brasil fecha a primeira rodada na liderança do grupo B, que ainda tem Japão e Polônia. A seleção fica empatada com a equipe polonesa, que venceu as japonesas por 3 a 1, mas leva vantagem por não perdido nenhum set.

Ao todo, foram 16 pontos de bloqueio do Brasil no jogo, o que chamou a atenção nas estatísticas. Carol e Rosamaria foram as maiores pontuadoras da partida, com 13 pontos cada. Thaisa, bicampeã olímpica, veio logo atrás com 11 pontos.

Brasil não teve dificuldades contra o Quênia (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

O próximo compromisso do Brasil é contra a seleção do Japão, na quinta-feira (1°), às 8h. Após a partida, a equipe brasileira encerra a fase de grupos encarando a poderosa Polônia, no domingo (4), às 16h.

O jogo

O Brasil entrou em quadra com um time misto, com Thaisa, Gabi e Rosamaria, além de Macris, Ana Cristina e Nyeme entre as titulares. A seleção brasileira esperava um jogo mais fácil do que os próximos, já que o Quênia não tem tanta tradição da modalidade e possui muitas limitações técnicas. Assim, mesmo com o empenho das adversárias, a partida não foi difícil para as brasileiras.

No primeiro set, as meninas do Brasil fecharam com 25 a 14. Já no segundo, a parcial foi ainda mais tranquila, com 25 a 13, sem sustos ou dificuldades. Com a vantagem no placar e no nível técnico, o treinador Zé Roberto aproveitou para rodar mais a equipe e testar as jogadoras. No fim, a seleção brasileira fez 25 a 12 e venceu o jogo.