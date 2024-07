Olimpíadas 2024: Bronze em Tóquio no judô, Daniel Cargnin perde na primeira rodada em Paris

Após conquistar o bronze em Tóquio, o brasileiro Daniel Cargnin não conseguiu avançar em Paris e foi eliminado na primeira rodada da categoria 73kg do judô masculino. O judoca perdeu para Akil Gjakova, de Kosovo, e acabou levando um waza-ari na reta final da luta.

Com a queda na primeira rodada, o brasileiro fica fora de qualquer disputa de medalha nos Jogos de Paris. Após a derrota, o judoca falou sobre a luta e lamentou o resultado final. Segundo Cargnin, "nada funcionou".

"Mada funcionou muito bem. É um dos poucos caras que tinha lutado no circuito e não tinha vencido. É difícil, mas levantar a cabeça e ficar com a minha família", lamentou o brasileiro em entrevista para a TV Globo após o duelo.

Daniel Cargnin havia conquistado medalha na última edição dos Jogos Olímpicos (Tóquio 2021) na divisão dos 66 kg. Para Paris, o brasileiro subiu de categoria. Agora, o judoca volta ao tatame com a equipe brasileira de Judô, que é forte candidata a conquistar uma medalha.

Nesta segunda-feira (29), a esperança de medalhas é a campeã olímpica Rafaela Silva, da categoria -57kg, que está classificada para as quartas de final. No último domingo (28), o Brasil conquistou duas medalhas com o judô. William Silva conseguiu a prata e Larissa Pimenta ficou com o bronze na disputa olímpica.