Olimpíadas 2024: paraense Michael Trindade estreia no boxe nesta terça-feira (30/7)

Tem paraense estreando nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira (30/7! O boxeador Michael Trindade, inicia a busca por uma medalha no peso mosca, encarando o cubano Alejandro Claro, a partir das 6h16 da manhã.

Trindade conquistou a vaga em Paris 2024 durante os Jogos Pan-Americanos de Santiago, onde terminou com a prata, na categoria até 51 kg. Natural de Belém, o atleta morou boa parte da vida em Marituba, e atualmente vive em São Paulo por integrar a Seleção Brasileira de boxe.

No último mês de abril, o paraense também saiu com a medalha de prata do Torneio Internacional de Boxe dos Estados Unidos, evento da World Boxing, nova federação internacional da modalidade.

Agora, o foco de Michael Trindade é avançar nos Jogos Olímpicos para tentar conquistar uma medalha para o Brasil e para o Pará na competição. Caso consiga passar pelo rival cubano, ele deve encarar o norte-americano Roscoe Hill nas quartas de final na próxima sexta-feira (02/8).

Ficha técnica

Olimpíadas de Paris 2024

Boxe - oitavas de final

Michael Trindade x Alejandro Claro

Data: terça-feira (30/7)

Hora: 6h16 (horário de Brasília)

Onde assistir?

TV aberta: TV Globo

TV fechada: SporTV

Youtube: CazéTV

Streaming: Globoplay