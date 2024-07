Olimpíadas 2024: Kanoa Igarashi responde Medina em português após eliminação no surfe

A rivalidade entre os surfistas Gabriel Medina e Kanoa Igarashi ganhou mais um capítulo nas redes sociais após a eliminação do japonês nas oitavas de final da Olimpíada de Paris 2024. Derrotado pelo brasileiro por uma pontuação expressiva de 17,40 a 7,04, Igarashi não deixou de provocar Medina em uma publicação do surfista nas redes sociais.

Após a vitória, Medina compartilhou a foto que viralizou celebrando uma onda perfeita, com a legenda: "Tudo posso naquele que me fortalece". Entre os inúmeros comentários, o de Kanoa Igarashi se destacou. Em português, o japonês brincou com a superioridade de Medina na disputa: "P*** nem deixou uma para gente kkkkk (rir para não chorar)", escreveu.

A interação entre os dois atletas reacendeu a rivalidade que se intensificou desde os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na ocasião, Igarashi havia levado a melhor sobre Medina na semifinal e, após a disputa, provocou o brasileiro nas redes sociais. "É triste quando isso acontece. Têm coisas que não dá para entender, mas tinha que ser assim", lamentou Medina, na época.

"Bla bla bla 😂. Chora Chora q tou feliz! Hehehehe", escreveu Igarashi no X, antigo Twitter. O japonês terminou com a medalha de prata em 2021.

A provocação de Igarashi em Paris foi prontamente respondida pelo Time Brasil, que resgatou a antiga mensagem do japonês e a publicou em suas redes sociais, juntamente com a mesma frase "Chora chora q tou feliz! Hehehehe".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)