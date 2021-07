Kanoa Igarashi provoca brasileiros após críticas à arbitragem na final do surf olímpico

Nem a medalha de ouro conquistada por Ítalo Ferreira no surf fez o brasileiro engolir as notas dadas para Gabriel Medina nas semifiinais da modalidade, nas Olimpíadas de Tóquio. Medina era considerado um dos favoritos para vencer o evento e a possibilidade de fazer dobradinha com Ítalo empolgava os fãs do esporte.



E aparentemente, o confronto contra o japonês Kanoa Igarashi vai ficar na memória por algum tempo, como uma lembrança amarga. Até porque o medalhista de prata resolveu responder nas suas redes sociais as reclamações dos torcedores brasileiro.





Mas a provocação do japonês não ficou apenas nisso. Ele escreveu em português um recado: " Chora chora q tou feliz! Hehehehe"O torcedor brasileiro, claro, não perdeu o bom humor e resolveu devolver a provocação mostrando uma adaptação da culinária japonesa feita em terras tupiniquins.