Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta mais de um ano após hospitalização por tiro na cabeça

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como o Mingau da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta da hospitalização de mais de um ano, após ser baleado na cabeça, em Paraty (RJ). A notícia foi publicada pela agência que representa o artista na segunda-feira, 7, com o depoimento da filha do baixista, Isabella Aglio. Mingau completou 57 anos no último dia 3 de setembro.

VEJA MAIS

Internado anteriormente no hospital São Luiz, no Itaim, bairro da zona sul São Paulo, Mingau foi encaminhado para uma clínica de reabilitação onde ele iniciará uma nova fase de procedimentos

"Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui, - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar", começou Isabella.

Ela explica também que os próximos passos do tratamento do músico serão realizados por uma nova equipe, e que Mingau tem respondido muito bem a estímulos: "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meus exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente".

Mingau recebeu o amigo Danilo Gentili em seu aniversário (Reprodução/ Redes sociais)

Desde o incidente em que Mingau foi baleado na cabeça, em setembro de 2023, o artista passou por diversas cirurgias e reinternações. A última cirurgia, uma cranioplastia realizada em julho de 2024, consistia em uma reparação da massa óssea do crânio por meio de uma prótese.