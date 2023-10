Polícia prende 4º suspeito de atirar em Mingau do Ultraje a Rigor

Pablo William da Silva Mostarda, um dos suspeitos de atirar em Rinaldo Oliveira Amaral, 56, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor foi preso, no último sábado (14), pela equipe da Polícia Militar de São Paulo. O músico está internado desde 2 de setembro no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, e permanece com quadro estável.

A PM de São Paulo recebeu informações da CIPM de Paraty de que Pablo William da Silva Mostarda estaria na zona rural da cidade de Taubaté, no bairro Chácara Ingrid, no interior paulista. O suspeito foi localizado após monitoramento da polícia. Ele tentou fugir, mas foi capturado.

VEJA MAIS

A prisão foi feita em uma ação conjunta entre a equipe da 167ª DP (Paraty), policiais militares do Rio de Janeiro, além de agentes de Minas Gerais e de São Paulo.

Dos cinco suspeitos indiciados e com mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça, quatro já estão presos. São eles: Pablo William da Silva Mostarda, 29, Ray Limeira Belchior, 19, Lorran Nascimento Moraes, 21, e João Vitor da Silva, vulgo Relíquia, segundo o jornal Extra. Hiago Lourenço da Silva, 22, é o último suspeito que continua foragido.