Saiba qual o estado de saúde de Mingau, do Ultraje a Rigor

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Amaral, mais conhecido peio apelido de “Mingau”, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado delicado. De acordo com informações repassadas na última sexta-feira (06), o músico está mostrando sinais de progresso.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz — Unidade Itaim —, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia”, revelou o boletim.

VEJA MAIS

O comunicado médico detalhou o progresso do músico, indicando momentos significativos de conexão. “Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos. O paciente tem sido colocado pela equipe da UTI em uma poltrona, onde permanece sentado por períodos do dia. O quadro clínico é estável”, informou o relatório.

A filha do baixista, Isabella Aglio, compartilhou as notícias otimistas com o público, usando uma imagem de suas mãos entrelaçadas com as de seu pai: “Meu pai está bem, em processo de reabilitação, aos poucos, no tempo dele, com muita paciência”, disse Isabella. Ela continuou, agradecendo a todos pelo apoio contínuo. “Obrigada pelas mensagens e pensamentos de carinho! Seguimos em oração constante”, afirmou.