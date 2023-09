Ainda na UTI, baixista Mingau abriu os olhos mas não demonstrou sinais de consciência

Após ser baleado no dia 2 de setembro, Mingau segue internado em estado grave. Após ter a sedação retirada, o músico despertou e abriu os olhos. Entretanto, de acordo com o Hospital São Luiz do Itaim, o integrante do Ultraje a Rigor ainda não demonstrou sinais de consciência.

De acordo com o site Estadão, que recebeu a informação do local em que Mingau está internado, ainda não há qualquer indicativo de interação por parte do músico. Ele abriu os olhos na última quarta-feira, 20, e continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Estado de saúde

De acordo com o novo boletim médico divulgado na última quarta-feira, 20, o músico está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável. Mingau levou o tiro quando estava dentro do próprio carro, no último dia 3, quando foi abordado pelos bandidos durante um assalto. O baixista está na banda, que faz parte do elenco fixo do programa The Noite, do SBT, desde 1999.