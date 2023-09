Mingau continua em estado grave; confira novo boletim médico

O baixista Rinaldo Amaral, o 'Mingau' do grupo Ultraje a Rigor, permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo. "O paciente está sedado, sob ventilação mecânica e recebendo suporte clínico para controle da pressão intracraniana", informa o boletim médico divulgado neste sábado, 9. Ou seja, o quadro de saúde do músico se mantém o mesmo do dia anterior.

Mingau foi baleado na cabeça, na madrugada do domingo, 3, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Ele foi transferido para São Paulo horas depois, onde foi submetido à primeira cirurgia, de natureza intracraniana, em caráter de emergência.

"O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica", informou o hospital.

Na quarta-feira, 6, Mingau foi submetido a uma segunda cirurgia. "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", segundo o boletim médico.

Apuração do caso

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um suspeito e realiza buscas por mais três pessoas suspeitas de envolvimento no ataque ao músico.