Parte de calota craniana de baixista da banda Ultraje a Rigor é retirada para aliviar pressão

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, teve uma parte da calota craniana retirada durante cirurgia realizada no último domingo (3), no Hospital São Luiz, em São Paulo. O procedimento foi necessário para aliviar a pressão craniana provocada pelo inchaço do cérebro. Mingau foi baleado na região da cabeça no último domingo (2), em Paraty.

“Na cirurgia se retirou parte da calota craniana. Especialmente aquela que estava triturada. Mas muitas vezes isso não basta. É necessário ampliar”, afirmou o neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, em entrevista coletiva. O estado do baixista é considerado grave.

O neurocirurgião afirmou que alguns problemas podem surgir, como a formação de coágulos, por exemplo. Mas ainda é cedo para projetar possíveis sequelas que o músico pode ter.

“A região atingida tem algumas funções importantes, como funções motoras, de linguagem... Na fase em que ele está, fica muito difícil estabelecer um prognóstico em relação à sobrevida e às sequelas neurológicas. É muito precoce”, acrescentou.