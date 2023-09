Baleado na cabeça, músico do Ultraje a Rigor será transferido para SP de helicóptero

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, que foi baleado na cabeça na Ilha das Cobras, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, será transferido para São Paulo. A equipe do grupo já conseguiu um helicóptero com UTI móvel para realizar o transporte do músico.

Mingau ainda está internado no hospital Hugo Miranda, sendo acompanhado da filha, Bebel.

De acordo com a produtora da banda, Sammantha Donadel, não há estrutura em Paraty para tratar o músico, que precisa passar por uma cirurgia na cabeça. Não havia neurocirurgião para operar o artista.

Sammantha conta que Mingau tem uma pousada em Paraty e estava na cidade a negócios, aproveitando o único final de semana sem shows. Ela acredita que o motivo do tiro foi uma tentativa de assalto. "O Mingau não tem inimigos, é uma pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo ama, é aquele amigo de todo mundo. Ele não causa confusão com ninguém, não causa briga com ninguém", disse a produtora em entrevista ao portal Splash.

A Polícia Militar informou que equipes da 2ºCIPM foram à Ilha das Cobras para verificar ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo. O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty), de acordo com a Polícia Civil, que realiza diligências para esclarecer a dinâmica do fato. Uma testemunha já foi ouvida.