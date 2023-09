Kayky Brito tem politraumatismo após atropelamento no Rio; estado do ator é considerado gravíssimo

O ator Kayky Britos, de 34 anos, está internado em estado grave após ser atropelado na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em razão do acidente, ele teve politraumatismo e traumatismo cranioencefálico e precisou ser levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI). A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Miguel Couto, onde ele está sob cuidados, ao portal Splash. O estado de saúde do ator já é considerado gravíssimo.

De acordo com a direção do hospital, Kayky ainda não passou por nenhum procedimento cirúrgico. O artista foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste do Rio, segundo informou a TV Globo.

O motorista teria parado para socorrer Kayky no momento do acidente. O ator foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, já apresentando dificuldades respiratórias, e encaminhado ao Hospital Miguel Couto.

A Polícia Militar já confirmou que o motorista do carro foi conduzido à 16ª DP, realizou o exame de alcoolemia, que deu negativo de bebida alcoólica.