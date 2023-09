Kayky Brito é atropelado no Rio de Janeiro e estado de saúde é grave

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado (2), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não se sabe se o condutor do veículo prestou socorro ou não ao artista. O artista teve politrauma corporal e traumatismo craniano, e está em estaod grave.

As informações iniciais são de que Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. De acordo com o G1 Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde teria confirmado que o estado de saúde do ator é considerado grave. Ele teria apresentado problemas na respiração ao ser levado pelos bombeiros ao hospital.

Kayky foi atropelado por um carro de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela. O motorista de aplicativo que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. A Polícia Militar informou que não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo suspeito.

Em entrevista ao G1, o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, disse o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.