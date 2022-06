Terapeuta que irá tratar Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção', fala sobre ajuda de Gagliasso e Kayky Brito

O ator Sérgio Hondjakoff, o eterno "Cabeção", já começou o tratamento para vencer a luta contra o vício das drogas. Bruno Gagliasso e Kayky Brito, amigos dele dos tempos da Globo, estão lado a lado com ele nessa batalha.

O intérprete de Cabeção, de Malhação, está sob os cuidados do terapeuta Sandro Barros. Ele desenvolveu um método transformador na recuperação de pessoas que passam pela mesma situação.

Em conversa com a coluna LeoDias, o profissional adiantou como será o processo que se aplicará no caso de Serginho. “Falei com ele e, como terapeuta, eu entendi suas questões”, relatou Sandro, após conversa com Serginho.

“Ele me recebeu bem porque fui indicado. Conheço o Kayky Brito tem mais de 20 anos, sou amigo do Bruno e também teve o Rafael Ilha. O Sérgio estava disposto a conversar. Foram essas três pessoas que fizeram com que ele me atendesse”, explicou o profissional, que chegou a viver por 20 anos afundado nas drogas.

Sandro, que também atende de forma online a pacientes do Rio de Janeiro e também de fora do Brasil, como Austrália, Europa e Estados Unidos, disse que o trabalho "de acompanhante terapêutico, em alguns momentos, é tipo um amigo terapeuta, é diferente de psicólogo e psiquiatra, por isso eu complemento esses profissionais". "O acompanhante tem muita proximidade e não tem o distanciamento que o psicólogo e psiquiatra precisam ter. O ideal seria o paciente ter um psicólogo por semana, um psiquiatra por mês pelo convênio e ainda o acompanhante terapêutico”.

Sobre Serginho, ele explica como será o tratamento: “Vou descobrir o que ele gosta de fazer, criar um cronograma que ele goste de praticar, mas sobretudo, eu preciso trabalhar o três pilares: alimentação, sono e atividade física. Quem está nas drogas não come direito, não dorme direito e não faz esporte. O sono tem função reparadora, alimentação também, precisa comer no horário e fazer atividade física”.