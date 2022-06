Evandro Santo fala sobre surto de Sérgio Hondjakoff: 'A tendência é piorar'

Na última terça-feira, 7, Evandro Santo usou suas redes sociais para comentar sobre o surto do ator Sérgio Hondjakoff, por uso de drogas. Durante o vídeo, o humorista, que está internado em uma clínica de reabilitação desde o ano passado, disse que a família deveria intervir e tentar internar o artista mesmo contra a própria vontade.

VEJA MAIS

"Muita gente está me pedindo para ajudar o Cabeção, que está em surto e precisa de ajuda. É o mesmo caminho que eu já falo todos os dias. Se ele não quiser se internar como voluntário e estiver colocando em risco a própria vida dele, cabe a família entrar com uma ação pedindo a internação involuntária. Não há o que fazer", disse.

Segundo ele, a tendência é que Sérgio piore sem internação: "Se a família já internou ele uma vez, eles já sabem o caminho. Tem que internar porque a tendência é piorar e ficar cada vez mais surtado e sem controle. O perfil dele está fechado, o que eu posso falar é o mesmo que já falo para todo mundo: interna. Então, vai ter que ser involuntário, depois compulsório e depois voluntário. Não tem o que fazer. É a realidade", completou.

Segundo informações da mãe de Sérgio, Carmen Lucia Hondjakoff, divulgadas pelo programa "Balanço Geral", ela e o marido saíram de casa logo após as ameaças de morte do ator. Eles estão em um hotel e não voltaram para casa.

Ainda de acordo com Carmen, o filho está em surtos há seis dias. Ela disse que Sérgio está sem dormir, bebendo, usando drogas e se trancou em casa com uma barra de ferro, ameaçando quem tentar entrar no local. Ela afirmou estar muito nervosa com a situação e com medo do ator ter uma overdose.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)