Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção' de Malhação, surta por abstinência durante live e ameaça matar o pai

O eterno Cabeção, de Malhação, da Rede Globo, Sérgio Hondjakoff, assustou seus fãs em uma live na noite da segunda-feira (6). O ator teve uma crise de abstinência e aparece bastante alterado, com as falas confusas, ameaçando de morte seu próprio pai, Francisco José de Mendonça, com um bastão.

"Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns 'tequinhos' e eu fico muito louco", revelou o ator, visivelmente perturbardo.

Em seguida, o ator troca o cenário e mostra o bastão em mãos. Seu pai tenta desviar da câmera do celular do ator enquanto ele começa a fazer as ameaças. A luta de Sérgio Hondjakoff contra a dependência química se tornou pública em agosto de 2021, após o Ministério Público interditar uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba que mantinha seus 46 pacientes em cárcere privado. Ao apresentar a lista dos internos, revelou-se o nome do intérprete de Cabeção.

