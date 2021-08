Dona de clínica onde ator que viveu o ‘Cabeção’ de Malhação estava em cárcere é presa

Danielle do Amaral Calino, a dona da clínica de reabilitação onde o ator Sérgio Hondjakoff estava em cárcere privado, é presa em São Paulo. Nesta terça-feira (17), ela foi encaminhada para a Penitenciária Feminina II de Tremembé (SP).

Além do ex-ator, que ficou conhecido por interpretar o personagem “Cabeção”, da novela teen Malhação, havia outras 45 pessoas internadas no local. As informações são do Portal Holanda.

Outros funcionários da clínica também estão presos, desde o dia 5 de agosto, quando a PM desativou o espaço terapêutico.