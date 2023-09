Kayky Brito quase perdeu os pais em acidente de carro há pouco mais de um mês

Kayky Brito está internado em estado grave no Rio de Janeiro após ser atropelado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (2). Mas há pouco mais de um mês, a família do ator também sofreu outro susto por conta de um acidente de trânsito. Os pais de Kayky e Stephany Brito, Sandra e Joseph, sofreram um acidente de carro na estrada, voltando de São Paulo para a capital carioca.

Na época, quem contou os detalhes do caso foi a própria Sthefany. Ela relatou que o acidente foi tão grave que a mãe teve de passar por uma cirurgia de emergência.

"Ando sumida (das redes sociais) daqui porque meus pais sofreram um acidente de carro na estrada voltando de São Paulo esse fim de semana. Foi o maior susto e desespero das nossas vidas. Agora sim posso dizer que está tudo bem", comentou a atriz em suas redes sociais. "Deus é maravilhoso! Foi um grande livramento, uma segunda chance", continuou compartilhando com os fãs.