Kayky Brito compartilha tatuagem gigante nas costas: 'Nunca tem fim'

Kayky Brito surpreendeu os seguidores com uma tatuagem que quase fecha as costas do ator. Ele compartilhou uma foto da arte que carrega nas costas em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (18).

"Finalizando... mas acho que #tattoo nunca tem fim", escreveu o ator de 32 anos na legenda da foto do rabisco.

Os seguidores comentaram com elogios ao ator. "Incrível, mas deve dar trabalho para dormir", "Muito top", "Mandou bem, tem que ter coragem", escreveram alguns internautas.

A tatuagem do ator estava menor antes: