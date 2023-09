Sthefany Brito posta fotos da infância com Kayky e manda mensagem para o irmão

A atriz Sthefany Brito publicou fotos da infância com o irmão, Kayky Brito, de 34 anos, e escreveu uma mensagem para o ator, que está internado em estado grave desde a madrugada de sábado (2), após ter sido atropelado no Rio de Janeiro. Na mensagem, publicada nos stories do Instagram, Sthefany fala que sem "nenhuma expectativa de conseguir dormir", ficou vendo a foto dos dois. “Vendo o tanto de momento que já vivemos juntos”, relembra a atriz. “Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera pra ser vivido ainda juntos!”, continua.

Atriz publicou mensagem para o irmão (Reprodução / Instagram / sthefanybrito)

O acidente com Kayky ocorreu por volta da 1 hora da manhã, quando ele estava na Avenida Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, na altura do número 4700. O ator foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A investigação segue em andamento.

VEJA MAIS

“Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar e eu estava te dando uma ordem: Volta! E logo! Depois, consertei e falei volta, no seu tempo! Mas volta!”, escreveu Sthefany.

Na mensagem publicada no Instagram, a atriz declarou ainda que o irmão foi a primeira pessoa que amou na vida. “Mãe e pai já vieram no combo, mas quando você chegou ali entendi o que era o tal do amor. Você é como se fosse um pedaço do meu corpo! Um pedaço da minha alma!”, escreveu a irmã.